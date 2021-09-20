Политика 1 час назад

В Брюсселе заверили, что ЕС никогда не признает российские выборы в оккупированном Крыму

Евросоюз обеспокоен действиями властей РФ, которые накануне выборов в Госдуму раздали российские паспорта украинским гражданам в ОРДЛО

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Европейский Союз никогда не признает результаты российских выборов в Крыму.

Об этом на брифинге в Брюсселе 20 сентября заявил представитель ЕС Питер Стано, передает "Укринформ".

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При этом в Евросоюзе обеспокоены целенаправленными действиями властей РФ, которые накануне выборов в Госдуму раздали российские паспорта украинским гражданам на временно оккупированных территориях.

"Мы никогда не будем признавать выборы в незаконно аннексированном Крыму, поскольку Крым — это Украина. Мы также обеспокоены тем фактом, что граждане Украины и население территорий Украины на Востоке, которые пока сейчас находятся вне контроля законной власти Украины, получали паспорта для участия в этих российских выборах", — говорится в заявлении.

В ЕС считают, что раздача российских паспортов на выборах "противоречит духу Минских соглашений и целям Минских договоренностей".

"Мы призываем Россию и ожидаем, что Россия будет воздерживаться от действий, которые идут вопреки обязательствам, исходящим из Минских соглашений", — отметил Стано.

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Известно, что 17 сентября МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение Россией 17-19 сентября выборов депутатов в Государственную думу на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины с выданными им незаконным способом паспортами граждан России на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что жителей оккупированного Донбасса массово свозят в Ростовскую область России голосовать на выборах в Госдуму РФ. При этом гражданам Украины перед голосованием выдают российские паспорта.

Перед этим Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов России на оккупированных территориях Украины. Причем СБУ связывает паспортизацию РФ жителей ОРДЛО с выборами в Госдуму России.

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