В Пекине открылись XXIV Олимпийские игры: было показано грандиозное шоу (ФОТО, ВИДЕО)

В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр. Состоялась ее онлайн-трансляция, которую провел Eurosport.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Всего в Олимпиаде будут участвовать 95 стран, в том числе Украина. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта. Кроме столицы Китая соревнования будут принимать также Чжанцзякоу и горный регион Яньцин.

Олимпийские игры в Пекине. Фото: AFP Олимпийские игры в Пекине. Фото: AFP Олимпиада .Фото: AFP Олимпиада. Фото: AFP Олимпиада в Пекине. Фото: AFP Олимпиада. Фото: AFP Олимпиада. Фото: AFP Олимпиада. Фото: AFP

"Начало весны" – так называлась первая часть церемонии открытия. На сцене расцвел одуванчик, семена которого превратились в грандиозный фейерверк.

Затем прошел парад спортсменов. Первой традиционно шла Греция. После нее были сборные Турции, Японии, Бельгии, Ямайки. Зрители также приветствовали Украину. Честь быть знаменосцами от нашей страны на церемонии открытия доверили фристайлеру Александру Абраменко и фигуристке Александре Назаровой.

Церемония открытия

Парад завершился грандиозным шоу: на арене образовали кольцо на фоне олимпийской символики. Затем оно собралось в красивую снежинку. Эта сцена символизировала индивидуальность каждого спортсмена, так как не существует двух одинаковых снежинок.

Затем с речью выступил председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он приветствовал атлетов и официальных лиц. Всех китайских друзей Бах поздравил с Новым годом, а руководителей, волонтеров и организаторов поблагодарил за работу.

Официальный девиз зимней Олимпиады в Пекине: "Вместе ради общего будущего".

Украину на играх представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде, где будут выступать украинцы.

Напомним, дипломаты нескольких стран решили бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за того, что Китай нарушает права человека. Такое заявление сделала Канада. США также подготовили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр. Мировое сообщество критикует Китай из-за подавления продемократических протестов в Гонконге, за его политику в отношении Тибета и Тайваня, а также за задержание и жестокое обращение с мусульманскими уйгурами в Синьцзяне.

8 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания фактически уже присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Австралия также не планирует отправлять своих дипломатов на Олимпиаду в Пекин. 8 декабря страна окончательно присоединилась к дипломатическому бойкоту февральских Олимпийских игр в Пекине.