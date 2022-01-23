Ждем побед: Зеленский пожелал удачи украинским спортсменам на зимних Олимпийских играх в Пекине

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал удачи украинским спортсменам, которые 23 января отправляются на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Поздравление Зеленского обнародовано на сайте главы государства.

"Дорогие олимпийцы! Поздравляю вас со стартом зимних Олимпийских игр – соревнований, объединяющих людей вокруг ценностей дружбы, уважения, толерантности", - говорится в поздравлении Зеленского.

Президент отметил, что Украина гордится высокими достижениями и олимпийскими наградами, за которые на зимних Олимпиадах в разные годы независимости боролись украинские спортсмены.

"По пути к зимней пекинской Олимпиаде каждый из вас уже прошел нелегкие испытания в спортивной борьбе. Предстоит новый шанс, что потребует максимальных усилий для наивысшего результата. Миллионы украинцев ожидают ваших ярких выступлений и побед. Мы будем горячо болеть за вас, радоваться успехам и поддерживать в соревнованиях", - подытожил Зеленский.

Также президент опубликовал видео с пожеланиями в Инстаграме.

"На правах "родственника" хочу вам пожелать - не болейте, хорошо питайтесь, носите шапку и обязательно побеждайте, и хотя бы иногда звоните своим родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина", - сказал Зеленский.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. На них будет разыграно 109 комплектов медалей по 15 дисциплинам в 7 видах спорта.

На Олимпиаде в Китае Украину представят 45 спортсменов, которые выступят в 12 дисциплинах.

В состав сборной Украины вошли четыре олимпийских чемпиона — биатлонистки Елена Билосюк, Юлия Джима и Валентина Семеренко, а также фристайлист Александр Абраменко.