Австралия не собирается отправлять своих дипломатов на Олимпиаду в Пекин — СМИ

Руководство Австралии рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщает Sydney Morning Herald.

Как заявил пресс-секретарь министра спорта Австралии, решение о представительстве страны на зимних Олимпийских играх в Пекине еще не принято.

По информации издания, к дипломатическому бойкоту Олимпиады, который предусматривает отсутствие на ней политиков, но одобряет участие спортсменов, призывают члены правящей в Австралии Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что дипломатический бойкот Вашингтоном зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году рассматривается как один из возможных вариантов действий.

"Это то, что мы сейчас рассматриваем", — отметил Байден на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В ВВС сообщили, что ни Байден, ни другие официальные представители администрации США, как ожидается, не приедут в Пекин на Игры.

В издании отмечают, что Байден обеспокоен "действиями КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также нарушением прав человека в Китае в целом".

В свою очередь, как информирует издание The Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в знак протеста против нарушения властями Китая прав человека также не исключает возможность дипломатического бойкота Игр. По данным СМИ, в британском правительстве идет "активная дискуссия по поводу того, следует ли Великобритании последовать его примеру".

Согласно одному из вариантов, британские официальные лица не будут присутствовать на Играх, страну будет представлять посол Великобритании в Китае.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь на прошлой неделе подверг идеи о бойкоте Олимпиады критике.

"Олимпийские игры и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине — это площадка для атлетов всего мира, которые являются подлинными и главными участниками предстоящих Игр", — заявил Лицзянь.

Дипломат назвал заявления о бойкоте "вмешательством во внутренние дела Китая под надуманными предлогами".

Олимпийские игры в Пекине должны пройти 4-20 февраля 2022 года.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио, которые проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года, выступили более 12 тысяч атлетов из 206 стран мира. Они разыграли 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. При этом название "Олимпиада-2020" организаторы решили оставить.

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