США собираются объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр — СМИ

Администрация президента США Джозефа Байдена вскоре объявит о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

Это означает, что официальные лица США не будут присутствовать на играх, но американским спортсменам все равно разрешат участвовать в соревнованиях. Полный бойкот не планируется.

Таким образом, США хотя послать сигнал Китаю, не мешая американским спортсменам участвовать в соревнованиях.

Власти США критикуют Китай из-за подавления продемократических протестов в Гонконге, за его политику в отношении Тибета и Тайваня, а также за задержание и жестокое обращение с мусульманскими уйгурами в Синьцзяне.

Государственный департамент США вместе с некоторыми европейскими странами классифицировал действия Китая против уйгуров как "геноцид".

"У нас есть серьезные опасения по поводу нарушений прав человека, которые мы наблюдаем",— сказал пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В свою очередь китайские чиновники предупредили о "решительном ответе Китая", если США или другие страны объявят бойкот.

Ранее сообщалось, что Австралия не планирует отправлять своих дипломатов на Олимпиаду в Пекин. По информации зарубежных СМИ, к дипломатическому бойкоту Олимпиады, который предусматривает отсутствие на ней политиков, но одобряет участие спортсменов, призывают члены правящей в Австралии Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в знак протеста против нарушения властями Китая обдумывает бойкот зимних Олимпийских игр в Китае.

Согласно одному из вариантов, британские официальные лица не будут присутствовать на Олимпийских играх, страну будет представлять посол Великобритании в Китае.