На Олимпиаде-2024 добавили 4 новых вида спорта, но убрали медальное для Украины карате

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе Олимиады-2024 четыре вида дисциплин.

Среди них брейк-данс, скалолазание, серфинг и скейтбординг, сообщает пресс-служба МОК.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными.

Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.

Таким образом, программу Олимпийских игр-2024 дополнят:

- брейк-данс;

- серфинг;

- скалолазание;

- скейтбординг.

В то же время организационный комитет Олимпийских игр-2024 исключил каратэ из списка программы. Во время соревнований в Токио, Украина выиграла две медали в японских боевых искусствах.

Отметим, что каратэ было включено в олимпийскую программу в рамках последних международных соревнований, состоявшихся в Токио.

Впрочем, организационный комитет Олимпиады-2024 заявил, что не намерен менять свое решение, несмотря на призывы от ряда французских политиков и федерации каратэ в стране.

"Это было внесено в календарь игр согласно правилам, установленным Международным олимпийским комитетом", — отмечает пресс-служба оргкомитета.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль в рамках соревнований по каратэ до 75 кг, а Анжелика Терлюга подарила Украине "серебро" в весовой категории до 55 кг.