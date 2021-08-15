Общество 20 минут назад

На Олимпиаде-2024 добавили 4 новых вида спорта, но убрали медальное для Украины карате

Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными

Фото: medias.paris2024.org Фото: medias.paris2024.org
Фото: medias.paris2024.org

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе Олимиады-2024 четыре вида дисциплин.

Среди них брейк-данс, скалолазание, серфинг и скейтбординг, сообщает пресс-служба МОК.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными.

Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.

Таким образом, программу Олимпийских игр-2024 дополнят:

- брейк-данс;

- серфинг;

- скалолазание;

- скейтбординг.

Читайте также:
Финансовые итоги Олимпиады: кто потерял, а кто заработал на "безрадостных Играх"

В то же время организационный комитет Олимпийских игр-2024 исключил каратэ из списка программы. Во время соревнований в Токио, Украина выиграла две медали в японских боевых искусствах.

Отметим, что каратэ было включено в олимпийскую программу в рамках последних международных соревнований, состоявшихся в Токио.

Впрочем, организационный комитет Олимпиады-2024 заявил, что не намерен менять свое решение, несмотря на призывы от ряда французских политиков и федерации каратэ в стране.

"Это было внесено в календарь игр согласно правилам, установленным Международным олимпийским комитетом", — отмечает пресс-служба оргкомитета.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль в рамках соревнований по каратэ до 75 кг, а Анжелика Терлюга подарила Украине "серебро" в весовой категории до 55 кг.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Финансовые итоги Олимпиады: кто потерял, а кто заработал на "безрадостных Играх"
Финансовые итоги Олимпиады: кто потерял, а кто заработал на "безрадостных Играх"
Спортсмены спасли результат Украины на Олимпиаде вопреки чиновникам — глава исполкома УДАР
Спортсмены спасли результат Украины на Олимпиаде вопреки чиновникам — глава исполкома УДАР
Украинец Василинчук стал лучшим судьей боксерского турнира Олимпиады-2020 в Токио
Украинец Василинчук стал лучшим судьей боксерского турнира Олимпиады-2020 в Токио
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Талибы окружили Кабул: президент Афганистана согласился мирно отдать власть радикалам

  3. Гороховский о стоимости monobank: "Нас уже не может купить ни один украинский банк"

  4. Мэр Кривого Рога Константин Павлов убит в своем доме

  5. Стоимость рынка криптовалют снова превысила $2 трлн

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...