Акционеры Альфа-Банка Украина Фридман и Авен передадут свои доли согласованным с НБУ резидентам Украины

Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции Европейского союза из-за вооруженной агрессии России против Украины, передадут свою долю в Альфа-Банке Украина украинским резидентам, согласованным с Национальным банком Украины. Об этом говорится в сообщении банка.

"Доля подсанкционных лиц, которые опосредованно владеют акциями Альфа-Банка Украина, будет передана в собственность согласованным с НБУ физическим и юридическим лицам-резидентам Украины", - сказано в нем.

Как указывают в финучреждении, сейчас "идут переговоры с крупными польскими и украинскими компаниями и частными инвесторами", при этом мажоритарными владельцами банка "остаются крупные европейские и американские фонды и компании.

В Альфа-Банке считают, что нынешнее решение снимет репутационные риски на фоне санкционных ограничений по отношению к вышеуказанным двум акционерам.

Напомним, что санкции против Фридмана и Авен были объявлены ЕС 28 февраля. Помимо них, ограничения коснулись еще ряда бизнесменов, а также телеведущих и министров российского правительства.

Альфа-Банк Украина является одним из десяти крупнейших в Украине банков. Финучреждение принадлежит инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings SA (ABHH) с головным офисом в Люксембурге, имеющей активы также в Беларуси, Казахстане, Нидерландах и России, а также представительства на Кипре и в Великобритании. Банк основан в 1992 году, под нынешним брендом он работает с 2001 года.

По данным на начало 2022 года, акционерами банка являлись ABH Ukraine Limited (Кипр, 42,4% акций), ABH Holdings S.A. (Люксембург, 57,6%). Люксембургская компания при этом на 100% владеет ABH Ukraine. Фридман владеет 32,9% ABH Holdings, а Авен - 12,4%. Кроме того, 21% акций имеет Герман Хан, а еще 16,3% - Алексей Кузьмичев.