Акціонери "Альфа-Банку Україна" Фрідман та Авен передадуть свої частки узгодженим з НБУ резидентам України

Бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен, які потрапили під санкції Європейського Союзу через озброєну агресію Росії проти України, передадуть свої частки в “Альфа-Банку Україна” українським резидентам, погодженим із Національним банком України. Про це йдеться у повідомленні банку.

"Частка підсанкційних осіб, які опосередковано володіють акціями "Альфа-Банку Україна", буде передана у власність узгодженим із НБУ фізичним та юридичним особам-резидентам України", - сказано у ньому.

Як зазначають у фінустанові, зараз "йдуть переговори з великими польськими та українськими компаніями та приватними інвесторами", при цьому мажоритарними власниками банку "залишаються великі європейські та американські фонди та компанії".

В Альфа-Банку вважають, що нинішнє рішення зніме репутаційні ризики на тлі санкційних обмежень щодо вищезгаданих двох акціонерів.

Нагадаємо, що санкції проти Фрідмана та Авена були оголошені ЄС 28 лютого. Крім них, обмеження торкнулися ще низки бізнесменів, а також телеведучих та міністрів російського уряду.

"Альфа-Банк Україна" є одним із десяти найбільших в Україні банків. Фінустанова належить інвестиційній холдинговій компанії ABH Holdings SA (ABHH) з головним офісом у Люксембурзі, яка має активи також у Білорусі, Казахстані, Нідерландах та Росії, а також представництва на Кіпрі та у Великій Британії. Банк засновано у 1992 році, під нинішнім брендом він працює з 2001 року.

За даними на початок 2022 року, акціонерами банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр, 42,4% акцій), ABH Holdings SA (Люксембург, 57,6%). Люксембурзька компанія при цьому на 100% володіє ABH Ukraine. Фрідман володіє 32,9% ABH Holdings, а Авен – 12,4%. Крім того, 21% акцій має Герман Хан, а ще 16,3% – Олексій Кузьмічов.