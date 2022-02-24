Альфа-банк опублікував перелік працюючих відділень

У додатку для онлайн-банкінгу Альфа-банку Sense тимчасово не працює обмін валют та отримання кредиту, відділення поки що не працюють.

Про це повідомила прес-служба "Альфа-банку", пише видання "Мінфін".

"Ми робимо все, щоб наші послуги працювали. Тимчасово не працюють обмін валют та отримання кредиту в Sense. Також поки що відділення банку не будуть відкриті. Банкомати працюють — у тому числі на видачу готівки", — повідомили в банку.

У такому режимі банк працюватиме до роз'яснень, які мають надійти НБУ.

Також опубліковано перелік працюючих відділень Альфа-Банку (список оновлюватиметься):

Вінниця

№1 (вул. Хмельницьке шосе, 25а)

Дніпро

№10 (вул. Ливарна, 15)

№15 (вул. Березинська, 64 А)

№9 (вул. Мечникова, 11)

Житомир

"Житомирське" (м. Житомир, вул. Перемоги, 7а)

Запоріжжя

№5 (пр-т Соборний, 44)

Київ

"Київське" (вул.Б. Хмельницького, 17/52А)

№70 (вул.Б.Хмельницького, 62)

№32 (вул. Велика Васильківська, 114)

№37 (вул. Петра Сагайдачного, 22/1)

№38 (пр. Героїв Сталінграда, 4А)

№42 (вул. Бориспільська, 4)

№51 (пр-т. Голосіївський, 23)

№54 (бул. Шевченка, 2)

Кропивницький

вул. Палацова, будинок. 46-А

Луцьк

вул. Шопена, 22а

Львів

№8 (вул. Чайковського, 33)

Одеса

"Одеське" (вул. Катерининська, б. 11)

№9 (вул. Рішельєвська, 11)

пр-т. Шевченка, 15

Полтава

№3 (вул. Соборності, 43)

Кременчук (Полтавська обл.)

№1 (пр. Свободи, 32)

Суми

№3 (вул. Харківська, 2/1)

Тернопіль

№1 (вул. Сліпого Кардинала, 7)

Харків

№11 (вул. Гоголя, 10)

№21 (вул. Отакара Яроша, 26)

№31 (майданчик Захисників України, ⅞)

Хмельницький

№3 (вул. Проскурівська, 1)

Черкаси

№1 (вул. О.Дашковича, 20)

Чернівці

№2 (вул. Міцкевича, 2)

Ужгород

№1 (вул. Швабська, б. 21)

Зазначимо, Національний банк України призупинив роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами, та ввів мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів та уряду, та окремих дозволів НБУ).