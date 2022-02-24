Альфа-банк опубликовал перечень работающих отделений

В приложении для онлайн-банкинга Альфа-банка Sense временно не работает обмен валют и получение кредита, отделения пока не работают.

Об этом сообщила пресс-служба Альфа-банка, пишет издание "Минфин".

"Мы делаем все, чтобы наши услуги работали. Временно не работают обмен валют и получение кредита в Sense. Также пока отделения банка не будут открыты. Банкоматы работают — в том числе на выдачу наличных", — сообщили в банке.

В таком режиме банк будет работать до разъяснений, которые должны поступить НБУ.

Также опубликован перечень работающих отделений Альфа-Банка (список будет обновляться):

Винница

№1 (ул. Хмельницкое шоссе, 25а)

Днепр

№10 (ул. Литейная, 15)

№15 (ул. Березинская, 64 А)

№9 (ул. Мечникова, 11)

Житомир

"Житомирское" (г. Житомир, ул. Победы, 7а)

Запорожье

№5 (пр-т Соборный, 44)

Киев

"Киевское" (ул.Б. Хмельницкого, 17/52А)

№70 (ул.Б.Хмельницкого, 62)

№32 (ул. Большая Васильковская, 114)

№37 (ул. Петра Сагайдачного, 22/1)

№38 (пр. Героев Сталинграда, 4А)

№42 (ул. Бориспольская, 4)

№51 (пр-т. Голосеевский, 23)

№54 (бул. Шевченко, 2)

Кропивницкий

ул. Дворцова, дом. 46-А

Луцк

ул. Шопена, 22а

Львов

№8 (ул. Чайковского, 33)

Одесса

"Одесское" (ул. Екатерининская, д. 11)

№9 (ул. Ришельевская, 11)

пр-т. Шевченко, 15

Полтава

№3 (ул. Соборности, 43)

Кременчуг (Полтавская обл.)

№1 (пр. Свободы, 32)

Сумы

№3 (ул. Харьковская, 2/1)

Тернополь

№1 (ул. Слепого Кардинала, 7)

Харьков

№11 (ул. Гоголя, 10)

№21 (ул. Отакара Яроша, 26)

№31 (площадка Защитников Украины, ⅞)

Хмельницкий

№3 (ул. Проскуровская, 1)

Черкассы

№1 (ул. А.Дашковича, 20)

Черновцы

№2 (ул. Мицкевича, 2)

Ужгород

№1 (ул. Швабская, д. 21)

Отметим, Национальный банк Украины приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами, и ввел мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов и правительства, и отдельных разрешений НБУ).