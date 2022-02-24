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Альфа-банк опубликовал перечень работающих отделений
В приложении для онлайн-банкинга Альфа-банка Sense временно не работает обмен валют и получение кредита, отделения пока не работают.
Об этом сообщила пресс-служба Альфа-банка, пишет издание "Минфин".
"Мы делаем все, чтобы наши услуги работали. Временно не работают обмен валют и получение кредита в Sense. Также пока отделения банка не будут открыты. Банкоматы работают — в том числе на выдачу наличных", — сообщили в банке.
В таком режиме банк будет работать до разъяснений, которые должны поступить НБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также опубликован перечень работающих отделений Альфа-Банка (список будет обновляться):
Винница
№1 (ул. Хмельницкое шоссе, 25а)
Днепр
№10 (ул. Литейная, 15)
№15 (ул. Березинская, 64 А)
№9 (ул. Мечникова, 11)
Житомир
"Житомирское" (г. Житомир, ул. Победы, 7а)
Запорожье
№5 (пр-т Соборный, 44)
Киев
"Киевское" (ул.Б. Хмельницкого, 17/52А)
№70 (ул.Б.Хмельницкого, 62)
№32 (ул. Большая Васильковская, 114)
№37 (ул. Петра Сагайдачного, 22/1)
№38 (пр. Героев Сталинграда, 4А)
№42 (ул. Бориспольская, 4)
№51 (пр-т. Голосеевский, 23)
№54 (бул. Шевченко, 2)
Кропивницкий
ул. Дворцова, дом. 46-А
Луцк
ул. Шопена, 22а
Львов
№8 (ул. Чайковского, 33)
Одесса
"Одесское" (ул. Екатерининская, д. 11)
№9 (ул. Ришельевская, 11)
пр-т. Шевченко, 15
Полтава
№3 (ул. Соборности, 43)
Кременчуг (Полтавская обл.)
№1 (пр. Свободы, 32)
Сумы
№3 (ул. Харьковская, 2/1)
Тернополь
№1 (ул. Слепого Кардинала, 7)
Харьков
№11 (ул. Гоголя, 10)
№21 (ул. Отакара Яроша, 26)
№31 (площадка Защитников Украины, ⅞)
Хмельницкий
№3 (ул. Проскуровская, 1)
Черкассы
№1 (ул. А.Дашковича, 20)
Черновцы
№2 (ул. Мицкевича, 2)
Ужгород
№1 (ул. Швабская, д. 21)
Отметим, Национальный банк Украины приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами, и ввел мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов и правительства, и отдельных разрешений НБУ).