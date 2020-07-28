Законопроект о легализации игорного бизнеса направили на подпись президенту

Законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, перед этим проект закона подписал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, закон об игорном бизнесе Верховная Рада приняла 14 июля во втором чтении и в целом. За проект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" проголосовали 248 народных депутатов.

Документ одобрили 224 депутата из фракции "Слуги народа", 18 — из группы "Доверие", четверо — из группы "Партия "За будущее" и двое внефракционных. А вот "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не дали за проект ни одного голоса.

Законопроект вводит комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности: внедряется система лицензирования деятельности в сфере азартных игр, размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Читайте также: Тимошенко с Новинским заблокировали подписание закона об игорном бизнесе

Законопроект также предусматривает, что играть можно будет в игровых залах и в онлайн-режиме практически во все: казино, лотереи, покер, игровые автоматы. В законное поле выйдет и букмекерская деятельность. Организовать азартные игры смогут компании только с украинской регистрацией и специальной лицензией. Предварительно, уставной капитал должен составлять не меньше 30 млн грн.

За работу без лицензии грозит до 8 лет тюрьмы. Казино появятся в 3, 4 и 5-звездочных отелях, количество букмекерских пунктов не должно будет превышать 800, а максимальное количество игровых автоматов по всей стране ограничат 40 тысячью штук. Лотереи будут исключительно государственными и разделяться на мгновенные, комбинированные и тиражные.

Кроме этого, в законопроекте есть большая статья об идентификации игроков, которая "осуществляется при первом посещении игорных заведений и участии в азартной игре" работником организатора азартных игр. Основанием идентификации станет оригинал паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Предполагается и вторичная идентификация по специальной идентификационной карточке игрока. Ее должен будет выдать представитель организатора азартных игр.

Там в обязательном порядке должны быть указаны фамилия, имя, сведения о возрасте или дата рождения, а также специальный номер этой карточки. В интернете идентификация будет проводиться на основании скан-копии документа, удостоверяющего личность, с помощью цифровой подписи, sim-карты с поддержкой MobileID или через BankID.

Нельзя будет играть в казино недееспособным и несовершеннолетним украинцам, а также еще нескольким категориям людей. Среди них — участники и руководители организаторов азартных игр (по месту своей "работы"); лицам, которые могут знать результаты и тем, кто может повлиять на результаты или размеры выплаты.

Запретят делать ставки также спортсменам, которые принимают участие в конкретном соревновании. Важный нюанс — игрок должен перед участием в азартной игре удостовериться, что у организатора есть действующая лицензия. В противном случае человеку может грозить штраф до 5,1 тысяч грн.