Цифровой иммунитет: почему важно начинать с себя и создавать его уже сейчас

Месяц кибербезопасности, который почти незаметно прошел в Украине, обнажил целый пласт проблем, объединенных одной, самой главной — нашей тотальной незащищенностью. Ни в частной жизни, ни на уровне государственных данных сегодня никто не может быть уверен в стопроцентной безопасности.

И я говорю не только о громких сливах информации или хакерских атаках, которые сотрясают весь мир. Это уже следствия. Речь идет о цифровом иммунитете, которым должны обладать каждый из нас и наша страна, но которого пока не существует.

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Что говорить, если еще год назад серверы некоторых государственных реестров контролировали частные иностранные компании! А госсектор до сих пор хранит свою информацию кто где — на совершенно разных серверах, облаках, ЦОДах! Данные паспортов сливаются в сеть, а примитивные телефонные базы "с Петровки" уже давно стали притчей во языцех. Киберхаос, который царит в Украине, расширяется гораздо быстрее, чем правовое поле, которое должно его ограничить.

Но есть и хорошая новость — это поле все-таки создается. Активно формируется законодательство и правила игры в digital-сфере, и что важно — идет диалог с бизнесом, общественными организациями. Темп реформы киберпространства взят очень высокий. Но будем честны — пока мы не успеваем. Ни за скоростью появления угроз, ни за глубиной проникновения IT в нашу жизнь.

В Украине пока лишь спорят — где хранить и обрабатывать государственную информацию — в облаках или в дата-центрах? При помощи частного бизнеса или в рамках бюджета? За границей или в Украине? И это реальные дискуссии, учитывая, что в большинстве стран даже не обсуждается возможность хранения сенситивной информации за рубежом — она по определению хранится на родине!

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Ведь уязвимость в сети — совершенно реальная угроза. Торговля, коммуникации, объекты инфраструктуры, банки, армия — все это сегодня напрямую зависит от телекоммуникационных сетей и IT-систем. И пока громоздкая государственная машина только пытается строить систему собственной защиты, вы можете и должны обезопасить себя и свой бизнес.

Узнают ли конкуренты о ваших планах на будущее? Надолго ли парализуют ваш сайт фишинговые атаки? Доберутся ли до ваших банковских паролей хакеры? В условиях усиления онлайна все эти вопросы вы должны задавать себе все чаще. И накануне следующего витка локдауна уделить время кибергигиене, провести элементарный апдейт защиты — это просто разумные действия в любом бизнесе, независимо от его масштабов. Вас сегодня никто не защитит в киберпространстве, кроме вас самих.

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Даже если у вас небольшой бизнес, сделайте хотя бы минимум — навсегда забудьте о пиратском ПО на ваших компьютерах, не обрабатывайте и не открывайте рабочие документы со смартфонов. Подумайте о паролях, аутентификации и о публичном WI-FI — вы сразу поймете, где у вас брешь, по возможности автоматизируйте процессы обеспечения безопасности и поговорите с сотрудниками — установите правила в вашем киберворкспейсе.

А главное — помните об этом. Ведь жить и работать в новую цифровую эпоху можно только следуя правилам, одно из которых — системная digital- иммунизация.