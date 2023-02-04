Суд арестовал замначальника департамента Нацполиции, пойманного на "крышевании" сети борделей

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога заместителя руководителя департамента миграционной полиции Нацполиции, который "прикрывал" деятельность преступной группировки сутенеров. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, ходатайствовавшая об аресте.

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Кроме этого, суд рассмотрел ходатайство о мерах пресечения для трех лиц, которые вербовали женщин для предоставления интимных услуг за деньги, в том числе для "эскорта". В отличие от представителя полиции, они арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 тысяч гривен для каждого.

Напомним, что высокопоставленному полицейскому инкриминируют статьи 255 (создание, руководство преступной организацией), 302 (создание или содержание мест разврата) и 303 (сутенерство или вовлечение в занятие проституцией).

Правоохранитель был задержан на этой неделе Службой безопасности Украины в рамках масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации, участники которой организовали в Киеве деятельность сети разврата и вербовали женщин для занятия проституцией.

Согласно материалам расследования, деятельность организации возглавлял именно указанный замглавы департамента Нацполиции. Правоохранители провели более 30 обысков и в целом задержали15 участников группировки.