Google звинуватив Microsoft у недобросовісній конкуренції

Alphabet, материнска компанія Google, звинуватила Microsoft у антиконкурентній практиці хмарних обчислень і розкритикувала неминучі угоди з європейськими постачальниками хмарних технологій.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що віце-президент Google Cloud Аміт Завері заявив, що компанія підняла питання стосовно Microsoft та її європейських угод в антимонопольних агентствах і закликала антимонопольні органи Європейського Союзу придивитися до цього уважніше.

У відповідь Microsoft послалася на публікацію в блозі в травні минулого року, де її президент Бред Сміт сказав, що компанія "посідає другу позицію, коли мова заходить про хмарні сервіси, з трохи більше 20-відсотковою часткою ринку глобальних доходів від хмарних сервісів".

"Ми віддані Європейській хмарній спільноті та її успіху", — сказав представник Microsoft.

Видання зауважує, що між двома американськими технологічними гігантами існує напружене суперництво в багатомільярдному бізнесі хмарних обчислень, де Google поступається лідерам ринку Amazon і Microsoft.

Microsoft запропонувала змінити свою практику хмарних обчислень в угоді з конкурентами, які, у свою чергу, призупинять їхні антимонопольні скарги.

"Microsoft, безумовно, займає дуже антиконкурентну позицію в хмарі. Вони значною мірою використовують своє домінування в локальному бізнесі, а також в Office 365 і Windows, щоб зв’язати Azure та інші хмарні служби та ускладнити вибір клієнтам", - сказав Завері.

Він додав, що індивідуальні угоди, укладені з кількома меншими європейськими постачальниками хмарних технологій, приносять лише користь Microsoft.

Завері також відкинув припущення, що проблема є просто суперечкою між Google і Microsoft.

"Питання не стосується Google. Передумовою хмари було відкритий, гнучкий спосіб розгортання вашого програмного забезпечення та надання клієнтам більшого вибору, щоб вони могли запускати своє програмне забезпечення в будь-яке місце, яке вони виберуть набагато легшим способом", - сказав він.

Нагадаємо, компанія Microsoft пригрозила припинити доступ до своїх даних інтернет-пошуку, які вона надає іншим системам, якщо вони не перестануть використовувати цю інформацію для створення власних продуктів зі штучним інтелектом.