Пошуковик Google отримає розмовний штучний інтелект у стилі GPT

Компанія Google планує додати розмовний штучний інтелект до свого пошукового сервісу. Про це заявив головний виконавчий директор техногіганта Сундар Пічаї, передає Engadget.

"Чи зможуть люди ставити запитання Google і взаємодіяти з великими мовними моделями в контексті пошуку? Абсолютно", – сказав він.

При цьому Пічаї додав, що сприймає чат зі штучним інтелектом як спосіб розширення пошукового бізнесу, а не як загрозу.

"Простір можливостей є більшим, ніж раніше", – висловився CEO Google.

Як зазначає Engadget, цей крок не є несподіваним, особливо після випуску нової версії пошуковика Microsoft Bing із інтегрованим чатботом ChatGPT, який розробляє компанія OpenAI. Microsoft додала кнопку, яка веде до чатботу, на головній сторінці Bing.

Однак додавання штучного інтелекту в сервіс Google потенційно матиме більший вплив, враховуючи те, що він лідер на ринку пошуковиків.

Пічаї не розкрив, коли ШІ інтегрують у пошук, але очевидно, що Google відстає від Microsoft. Google сприйняла випуск ChatGPT як загрозу своєму основному бізнесу, писало The New York Times. Це виявилося виправданим, оскільки Microsoft, яка володіє значною частиною OpenAI, незабаром випустила версію пошуковика з останньою версією GPT 4, що надало сервісу нові можливості.

Нагадаємо, на початку лютого в материнській компанії Google, Alphabet Inc, анонсували запуск розмовного сервісу штучного інтелекту Bard. Однак під час презентації чатбот поділився недостовірною інформацією в рекламному відео, після чого Alphabet втратила 100 млрд доларів своєї ринкової капіталізації.

У березні Google розпочала публічний реліз Bard. Компанія описала чатбот як експеримент, який дозволяє взаємодіяти з генеративним штучним інтелектом – технологією, яка покладається на попередні дані для створення контенту.