В декабре поставки российской нефти скатились до самого низкого уровня из-за санкций, - СМИ

Из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня. Об этом пишет Bloomberg.

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"Российские поставки сырой нефти упали до самого низкого уровня за 2022 год в течение последних четырех недель года, поскольку санкции ограничивали экспорт Москвы. Грузы, следующие в Китай, Индию и Турцию, которые стали спасательным кругом для российских поставок, перемещенных из Европы, сократились в третий раз подряд" ", – пишет издание.

Общие морские перевозки страны снизились на 117 000 баррелей в день до 2,615 миллиона баррелей в среднем за четыре недели декабря 2022 года.

Приток средств в военную казну Кремля сократился на фоне сочетания санкций Большой семерки и Европейского Союза, призванных наказать президента Владимира Путина за вторжение в Украину в феврале прошлого года.

Штормы, вероятно, также сыграли значительную роль в нарушении потоков из черноморских и тихоокеанских портов в декабре: нагрузка в Козьмино была остановлена из-за непогоды более чем на 11 дней в декабре, по данным оператора трубопровода ПАО "Транснефть". Но нехватка судов для перевозки грузов на гораздо большие расстояния, необходимые после запрета ЕС на морской импорт сырой нефти из России, также могла повлиять на показатели отгрузок.

Вступившее в силу 5 декабря эмбарго ЕС закрыло ближайший к Москве нефтяной рынок, на который в начале года приходилась примерно половина морского экспорта России. За исключением небольшого объема, доставленного в Болгарию, морские поставки российской нефти в блок, как и планировалось, полностью прекратились.

Запрет привел к гораздо более длительным рейсам для грузов: в настоящее время рейс занимает в среднем 31 день из балтийских портов в Индию по сравнению с семью днями из тех же терминалов в Роттердам. Это оказывает дополнительное давление на сокращающийся флот судов, владельцы которых готовы перевозить российские грузы.

"Страна все больше зависит от собственных судов и так называемого "теневого флота", состоящего из обычно более старых судов, принадлежащих небольшим, часто неизвестным компаниям, появившимся в последние месяцы. Танкеры, принадлежащие европейским компаниям, по-прежнему могут перевозить российскую нефть, если она продавалась по цене ниже предельного уровня в 60 долларов за баррель, введенного одновременно с запретом на импорт. Но так мало кто делает", - пишет Bloomberg.

Челночные танкеры, перевозящие российскую нефть, ждут гораздо дольше обычного, чтобы перегрузить грузы на другие суда у южнокорейского порта Йосу, что сокращает количество грузов, которые они могут поднимать ежемесячно.

Между тем объем нефти на следующих в Китай, Индию и Турцию судах три страны, ставшие единственными крупными покупателями перемещенных российских поставок, плюс объемы на судах, еще не указавших конечный пункт назначения, упали в четырех странах. недель до 30 декабря в среднем до 2,42 млн баррелей в день.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.