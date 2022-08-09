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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Кабмін хоче спрямувати кошти від ренти на закупівлю газу

Кабмін хоче спрямувати кошти від ренти на закупівлю газу

Кабінет міністрів опрацьовує механізм перенаправлення коштів від ренти на закупівлю газу українського видобутку. Про це на своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Розвиток українського видобутку газу – першочергове завдання для всіх відповідальних осіб. Дав завдання Мінфіну опрацювати механізм щодо спрямування коштів, отриманих від ренти, на закупівлю газу українського видобутку", - написав Шмигаль.

За його словами, станом на 8 серпня до підземних сховищ закачано 12,2 млрд куб. м газу.

Зазначимо, що 26 липня Кабінет міністрів звернувся до уряду США з проханням надати Україні газовий ленд-ліз. При цьому , за даними уряду, станом на кінець липня в українських газосховищах накопичено близько 12 млрд куб. м газу, а до початку опалювального сезону запас газу в українських ПСГ може сягнути 14 млрд куб. метрів. Таким чином, при планах уряду накопичити 19 млрд куб. м газу для опалювального сезону країні потрібно імпортувати ще 5 млрд куб. м в умовах рекордних для опалювального сезону цін .

Даний обсяг газу може бути використаний не тільки для опалення населення і потреб ТКЕ, а й як паливо для ТЕС, якщо Україна втратить свої енергогенеруючі потужності через війну.

Автор:
Степан Крьока