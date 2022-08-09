Кабмін хоче спрямувати кошти від ренти на закупівлю газу

Кабінет міністрів опрацьовує механізм перенаправлення коштів від ренти на закупівлю газу українського видобутку. Про це на своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Розвиток українського видобутку газу – першочергове завдання для всіх відповідальних осіб. Дав завдання Мінфіну опрацювати механізм щодо спрямування коштів, отриманих від ренти, на закупівлю газу українського видобутку", - написав Шмигаль.

За його словами, станом на 8 серпня до підземних сховищ закачано 12,2 млрд куб. м газу.

Зазначимо, що 26 липня Кабінет міністрів звернувся до уряду США з проханням надати Україні газовий ленд-ліз. При цьому , за даними уряду, станом на кінець липня в українських газосховищах накопичено близько 12 млрд куб. м газу, а до початку опалювального сезону запас газу в українських ПСГ може сягнути 14 млрд куб. метрів. Таким чином, при планах уряду накопичити 19 млрд куб. м газу для опалювального сезону країні потрібно імпортувати ще 5 млрд куб. м в умовах рекордних для опалювального сезону цін .

Даний обсяг газу може бути використаний не тільки для опалення населення і потреб ТКЕ, а й як паливо для ТЕС, якщо Україна втратить свої енергогенеруючі потужності через війну.