Какой будет зима в Украине: прогноз Укргидрометцентра

В Украине ожидается мягкая зима, а средняя температура в период с декабря по февраль будет на 1-2 градуса выше нормы.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В последнее время в средствах массовой информации, социальных сетях распространяются сообщения о чрезвычайно суровой зиме 2022-2023 годов. Подобная информация не имеет под собой научной основы и научно обоснованных методических расчетов", - говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре отмечают, что по результатам анализа температурных показателей за последние десятилетия можно сделать следующие выводы:

-средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020гг.

-вероятность длительных холодов в зимний период в Украине минимальна;

-совершенно вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток;

-перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами.

Отметим, что в последнее время от чиновников разного уровня постоянно звучат заявления, что предстоящая зима может стать самой холодной для Украины за последние десятилетия. Это связывают с тем, что температура в домах украинцев не будет превышать 18 градусов.

Так, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.