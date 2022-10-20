Буржуйки, радиаторы и повербанки: что украинцы скупают перед зимой и какие сейчас цены

В сентябре чаще всего украинцы искали в сети обогреватели, а в октябре в 6 раз чаще интересовались повербанками. Также вырос спрос на радиаторы и одеяла, сообщают аналитики платформы онлайн-объявлений OLX.

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Украинцы начали активнее искать конвекторы, радиаторы, тепловентиляторы, масляные и УФО обогреватели, которые пригодятся в случае отсутствия или перебоев с отоплением. На сайте онлайн-объявлений их чаще всего искали в течение второй недели сентября – 87,4 тысячи раз.

Также в сентябре спросом пользовались биокамины на спирту, газовые колонки, буржуйки и твердотопливные котлы. В том месяце зафиксировали около 243 тысяч таких поисковых запросов, из которых 89% касались буржуек.

Что касается одежды, то комплект, состоящий из теплой домашней одежды, одеяла и пледа, термобелья, носков и свитера, будет стоить около 4 тыс грн, по данным OLX. Сам спрос за неполный октябрь возрос кое-где почти до 20 раз по сравнению с августом:

теплые носки – 15 694 поисков, в 20 раз больше;

теплый свитер – 13 007 поисков, в 8 раз больше;

термобелье - 53 146 поисков, в 3 раза больше;

домашняя теплая одежда — 23 494 поиска, на 126% больше;

теплое одеяло - 123 896 поисков, на 104% больше;

плед – 27 872 поисков, на 9% больше.

Вырос спрос на спальные мешки, карематы и палатки – почти 158 тысяч поисков. В среднем подобный набор в октябре обойдется в 7 тысяч гривен (на 11% дороже, чем в августе). При выборе следует обязательно обращать внимание на температурный режим: например, Tcomf для спальников и R-value для карематов.

Кроме того, если сравнить первые дни октября и середину месяца, то количество запросов на павербанки и зарядные станции выросло в 6 раз, а на генераторы в 4 раза.

По инерции после роста спроса увеличился и ассортимент, в том числе зарядных станций.

Бензиновые приборы в октябре обойдутся украинцам ориентировочно в 19,5 тыс грн, а вот дизельные будут дороже почти в 4 раза (70,8 тыс грн).

"Портативная зарядная станция - например, на 210 Вт*ч со средней стоимостью 15 500 грн сможет трижды подзарядить ноутбук, более 10 раз — телефон, а также поддержать работу холодильника до 3 часов. Для телефонов и ноутбуков не лишним будет павербанк от 20 000 mAh, его средняя цена на OLX в октябре составляет 1 300 грн", – отметили аналитики.

Отметим, что цены на альтернативные средства освещения с августа по октябрь не изменились, а вот количество объявлений по продаже гирлянд и свеч увеличилось на 12% и 28% соответственно.

В правительстве предупредили, что температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.

Источник фото: ua.depositphotos.com