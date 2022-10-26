На звільнених від окупантів територіях України облаштують пункти обігріву

Пункти обігріву облаштують на час осінньо-зимового періоду на звільнених від окупантів територіях, а також в українських містах.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Загалом на деокупованих регіонах ДСНС готова обладнати 400 стаціонарних і 100 мобільних пунктів обігріву. В них можна буде зігрітися, підзарядити телефони та поїсти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спеціалісти оперативних штабів обласних військових адміністрацій наразі визначають точні локації, для яких такі пункти будуть життєво необхідні.

Стаціонарні пункти обігріву розгорнуть у приміщеннях, які мають придатні для цього умови. Це можуть бути адмінбудівлі, навчальні заклади, заклади культури тощо.

Крім того, існує домовленість Державної служби з надзвичайних ситуацій з Єврокомісаром про надання тисячі мобільних пунктів обігріву, оснащених генераторами. Вони відправляться у небезпечні, прифронтові та щойно звільнені регіони за заявками від обласних військових адміністрацій.

Готує точки обігріву й "Укрзалізниця" – їх облаштують у приміщеннях понад 30 залізничних вокзалів в обласних і районних центрах, які приймають внутрішніх переселенців.

Зазначається, що перелік і точні місця розташування пунктів обігріву на звільнених територіях найближчими днями з’являться на регіональних сайтах ДСНС.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів.