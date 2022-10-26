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На освобожденных от оккупантов территориях Украины обустроят пункты обогрева
Пункты обогрева обустроят на время осенне-зимнего периода на освобожденных от оккупантов территориях, а также в украинских городах.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"В целом на деоккупированных регионах ГСЧС готова оборудовать 400 стационарных и 100 мобильных пунктов обогрева. В них можно будет согреться, подзарядить телефоны и поесть" , - говорится в сообщении .
Отмечается, что специалисты оперативных штабов областных военных администраций определяют точные локации, для которых такие пункты будут жизненно необходимы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стационарные пункты обогрева развернут в помещениях, имеющих подходящие для этого условия. Это могут быть админздания, учебные заведения, заведения культуры и т.д.
Кроме того, существует договоренность Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с Еврокомиссаром о предоставлении тысячи мобильных пунктов обогрева, оснащенных генераторами. Они отправятся в опасные, прифронтовые и только что освобожденные регионы по заявкам от областных военных администраций.
Готовит точки обогрева и "Укрзализныця" – их обустроят в помещениях более 30 железнодорожных вокзалов в областных и районных центрах, принимающих внутренних переселенцев.
Перечень и точные места расположения пунктов обогрева на освобожденных территориях в ближайшие дни появятся на региональных сайтах ГСЧС.
Напомним, в Киевской городской государственной администрации подтвердили, что вероятность того, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней.