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В Харьковской области жители некоторых районов бесплатно получат дрова
Люди, живущие рядом с зонами боевых действий в Харьковской области, бесплатно получат дрова для обогрева своих домов зимой. Об этом 13 октября сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
На эти нужды правительство выделило региону 66,6 миллиона гривен. Эти деньги пойдут на закупку и доставку дров потребителю.
"Бесплатные дрова в первую очередь будут предоставляться людям, чье жилье пострадало от обстрелов и социально незащищенных слоев населения", - отметил Синегубов.
Для получения такой помощи следует обратиться к руководству соответствующей территориальной громады.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Председатели громад обязаны в течение нескольких дней предоставить уточненную информацию об объемах закупок и адресах конечных потребителей в департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОВА.
Отметим, что Государственное агентство лесных ресурсов Украины упростило процедуру закупки дров. Теперь их может приобрести каждый желающий.
Получить контактную информацию о ближайшем лесничестве можно у соответствующего областного управления лесного и охотничьего хозяйства:
- Днепропетровское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (056) 726-71-75;
- Запорожское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (0612) 95-16-85;
- Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (057) 716-05-52;
- Херсонское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (0552) 26-29-87.
Источник фото: ua.depositphotos.com