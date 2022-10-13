В Харьковской области жители некоторых районов бесплатно получат дрова

Люди, живущие рядом с зонами боевых действий в Харьковской области, бесплатно получат дрова для обогрева своих домов зимой. Об этом 13 октября сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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На эти нужды правительство выделило региону 66,6 миллиона гривен. Эти деньги пойдут на закупку и доставку дров потребителю.

"Бесплатные дрова в первую очередь будут предоставляться людям, чье жилье пострадало от обстрелов и социально незащищенных слоев населения", - отметил Синегубов.

Для получения такой помощи следует обратиться к руководству соответствующей территориальной громады.

Председатели громад обязаны в течение нескольких дней предоставить уточненную информацию об объемах закупок и адресах конечных потребителей в департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОВА.

Отметим, что Государственное агентство лесных ресурсов Украины упростило процедуру закупки дров. Теперь их может приобрести каждый желающий.

Получить контактную информацию о ближайшем лесничестве можно у соответствующего областного управления лесного и охотничьего хозяйства:

Днепропетровское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (056) 726-71-75;

Запорожское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (0612) 95-16-85;

Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (057) 716-05-52;

Херсонское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (0552) 26-29-87.

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