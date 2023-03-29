В ЕС разрешили Украине увеличить импорт электроэнергии

29 марта Европейское энергообъединение ENTSO-E позволило "Укрэнерго" увеличить импортную мощность в Украину до 850 МВт с текущих 700 МВт.

"Техническая возможность импорта электроэнергии из зоны Континентальной Европы в Украину и Молдову увеличилась с 700 до 850 МВт в любое время суток", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Такие цифры не окончательны и в ближайшее время пропускная способность будет пересмотрена. Продолжаются расчеты максимально возможной пропускной способности для коммерческих обменов электроэнергией.

"У нас была встреча с украинским министром Галушенко. Он был здесь лично, несмотря на очень сложные ограничения на путешествия. Со своей стороны мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку Украины, а также обсудили конкретные пути продолжения демонстрации нашей солидарности в ближайшие месяцы. Это лишь один шаг, но очевидно, что это прогресс", - сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Симсон подтвердила солидарность с Украиной в ближайшие месяцы. И решение об увеличении мощности импорта является очевидным прогрессом.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что состояние энергосистемы Украины стабилизировалось и в ближайшие 6 месяцев будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей, если россияне не будут наносить новые удары по критической инфраструктуре.