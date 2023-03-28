К середине осени в Украине отключение света не планируется

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в ближайшие 6 месяцев в энергосистеме Украины будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей, если россияне не будут наносить новые удары по критической инфраструктуре.

Поскольку украинская энергосистема является частью европейской, то в случае нехватки электроэнергии будет возможность импортировать ее из Европы. Поэтому в весенние и летние месяцы ситуация в энергосистеме будет сбалансированной, рассказал Кудрицкий в эфире марафона "Единые новости".

Он отметил, что, несмотря на такую оптимистическую ситуацию, к зиме следует тщательно подготовиться. Важно быстро восстановить работу энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы пережить без отключений.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате сегодняшнего непогоды, от которой страдали западные области Украины в сетях операторов систем распределения, есть повреждения. В 8 областях Украины (Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая и Одесская области) были значительные обесточения, однако ремонтные бригады работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.

В последнее время украинская энергосеть работала с запасом мощности. Для ремонтных работ свет выключали только в Житомирской области.