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Энергетика
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В "Укрэнерго" сообщили, повлиял ли перевод на летнее время на работу энергосистемы

В "Укрэнерго" сообщили, повлиял ли перевод на летнее время на работу энергосистемы

Потребление электроэнергии 27 марта гораздо ниже, чем в понедельник на прошлой неделе. Это связано с потеплением и завершением отопительного сезона в некоторых регионах. При этом перевод на летнее время на работу энергосистемы существенно не влияет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

По состоянию на 27 марта работают все виды электростанций. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Активная работа гидроэлектростанций сохраняется в течение суток и дополнительно увеличивается, покрывая пиковые часы потребления в энергосистеме. Также идет незначительный импорт электроэнергии.

В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления.

В других регионах ограничений нет.

Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети.

Напомним, 26 марта в 3 утра по киевскому времени в Украине перевели часы на 1 час вперед.

Автор:
Нина Комащенко