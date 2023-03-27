В "Укренерго" повідомили, чи вплинуло переведення на літній час на роботу енергосистеми

Споживання електроенергії 27 березня значно нижче, ніж у понеділок минулого тижня. Це пов'язано з потеплінням та завершенням опалювального сезону у деяких регіонах. При цьому, переведення на літній час на роботу енергосистеми суттєво не впливає.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Станом на 27 березня працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Активна робота гідроелектростанцій зберігається протягом доби і додатково зростає, покриваючи пікові години споживання в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії.

У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень немає.

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі.

Нагадаємо, 26 березня о 3-й ранку за київським часом в Україні перевели годинник на 1 годину вперед.