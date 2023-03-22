У ДТЕК розповіли, що прямі втрати від ракетних ударів по електростанціях склали 6 мільярдів

За останні пів року лише теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані ворогом 29 разів, пошкоджено більше тисячі одиниць різного обладнання на станціях.

"Прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів компанії наближаються до 6 млрд грн", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

У компанії зазначаючь, що з такими маштабними руйнуваннями, старт нового опалювального сезону буде не легшим, ніж попередній. Допомогти у цьому могло б створення єдиної програми відновлення української енергетики.

ДТЕК вже розпочала планові ремонти енергоблоків ТЕС, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону. До кінця місяця планується завершити перший ремонт. Всього у 2023 році ДТЕК Енерго планує відремонтувати 28 енергоблоків на своїх теплоелектростанціях.

"Скорішому відновленню об’єктів сприяло би також погашення боргів за роботу генерації на балансуючому ринку. Лише перед нами ці борги складають понад 2,2 млрд грн", - зазначив Салєєв.

За підсумками 2022 року на ТЕС ДТЕК Енерго було реалізовано 26 ремонтів енергоблоків. Інвестиції у минулорічну ремонтну кампанію склали майже 2,2 млрд грн.

Внаслідок повномаштабного вторгнення збитків зазнала абсолютно вся енергосистема України. По об'єктам "Укргідроенерго" було завдано понад 30 ракетних ударів. Попередня сума збитків, завданих компанії сягає близько 40 млрд гривень.