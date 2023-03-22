В ДТЭК рассказали, что прямые потери от ракетных ударов по электростанциям составили 6 миллиардов

За последние полгода только теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы врагом 29 раз, повреждено более тысячи единиц различного оборудования на станциях.

"Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов компании приближаются к 6 млрд грн", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В компании отмечают, что с такими масштабными разрушениями старт нового отопительного сезона будет не легче, чем предыдущий. Помочь в этом могло бы создание единой программы обновления украинской энергетики.

ДТЭК уже приступила к плановым ремонтам энергоблоков ТЭС, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. До конца месяца планируется завершить первый ремонт. Всего в 2023 году ДТЭК Энерго планирует отремонтировать 28 энергоблоков на своих теплоэлектростанциях.

"Быстрейшему восстановлению объектов способствовало бы также погашение долгов за работу генерации на балансирующем рынке. Только перед нами эти долги составляют более 2,2 млрд грн", - отметил Салеев.

По итогам 2022 года на ТЭС ДТЭК Энерго было реализовано 26 ремонтов энергоблоков. Инвестиции в прошлогоднюю ремонтную кампанию составили около 2,2 млрд грн.

В результате полномасштабного вторжения убытков понесла абсолютно вся энергосистема Украины. По объектам "Укргидроэнерго" было нанесено более 30 ракетных ударов. Предварительная сумма ущерба, нанесенного компании, достигает около 40 млрд гривен.