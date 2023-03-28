До середини осені в Україні відключення світла не планується

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів, що в найближчі 6 місяців в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів, якщо росіяни не завдаватимуть нових ударів по критичній інфраструктурі.

Оскільки українська енергосистема є частиною європейської, то у випадку нестачі електроенергії буде можливість її імпортувати з Європи. Через це у весняні й літні місяці ситуація в енергосистемі буде збалансованою, розповів Кудрицький в ефірі марафону "Єдині новини".

Він зазначив, що попри таку оптимістичну ситуацію, до зими слід ретельно підготуватися. Важливо швидко відновити роботу енергоблоків на теплових, гідроелектростанціях, які були пошкоджені, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб пережити без відключень.

​​В "Укренерго" повідомили, що внаслідок сьогоднішньої негоди, від якої потерпали західні області України у мережах операторів систем розподілу є пошкодження. У 8-ми областях України (Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області) були значні знеструмлення, проте ремонтні бригади працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

Останній час українська енергомережа працювала з запасом потужності. Для ремонтних робіт світло вимикали лише в Житомирській області.