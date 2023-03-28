- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
До середини осені в Україні відключення світла не планується
Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів, що в найближчі 6 місяців в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів, якщо росіяни не завдаватимуть нових ударів по критичній інфраструктурі.
Оскільки українська енергосистема є частиною європейської, то у випадку нестачі електроенергії буде можливість її імпортувати з Європи. Через це у весняні й літні місяці ситуація в енергосистемі буде збалансованою, розповів Кудрицький в ефірі марафону "Єдині новини".
Він зазначив, що попри таку оптимістичну ситуацію, до зими слід ретельно підготуватися. Важливо швидко відновити роботу енергоблоків на теплових, гідроелектростанціях, які були пошкоджені, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб пережити без відключень.
В "Укренерго" повідомили, що внаслідок сьогоднішньої негоди, від якої потерпали західні області України у мережах операторів систем розподілу є пошкодження. У 8-ми областях України (Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області) були значні знеструмлення, проте ремонтні бригади працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Останній час українська енергомережа працювала з запасом потужності. Для ремонтних робіт світло вимикали лише в Житомирській області.