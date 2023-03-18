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Категорія
Енергетика
Дата публікації

У Житомирській області застосували обмеження споживання електроенергії: у чому причина

У Житомирській області застосували обмеження споживання електроенергії: у чому причина
Фото: Depositphotos

Енергосистема України 18 березня працює стабільно, обмеження споживання застосовують тільки у Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

"У Житомирській області через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, вимушено застосовуються обмеження споживання", - йдеться у повідомленні.

Також при зростанні споживання можливі обмеження у Київській області. 

В інших регіонах обмежень немає. 

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що у межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови  20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.

Джерело фото: Depositphotos

Автор:
Ніна Комащенко