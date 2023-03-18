У Житомирській області застосували обмеження споживання електроенергії: у чому причина

Енергосистема України 18 березня працює стабільно, обмеження споживання застосовують тільки у Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

"У Житомирській області через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, вимушено застосовуються обмеження споживання", - йдеться у повідомленні.

Також при зростанні споживання можливі обмеження у Київській області.

В інших регіонах обмежень немає.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що у межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови 20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.

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