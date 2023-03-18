- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В Житомирской области применили ограничения потребления электроэнергии: в чем причина
Энергосистема Украины 18 марта работает стабильно, ограничения потребления применяют только в Житомирской области.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Указывается, что электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.
"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, нанесенных россиянами, вынужденно применяются ограничения потребления", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также при росте потребления возможны ограничения в Киевской области.
В других регионах ограничений нет.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в рамках программы "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность построения 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет.
Источник фото: Depositphotos