В Житомирской области применили ограничения потребления электроэнергии: в чем причина

Энергосистема Украины 18 марта работает стабильно, ограничения потребления применяют только в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Указывается, что электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, нанесенных россиянами, вынужденно применяются ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Также при росте потребления возможны ограничения в Киевской области.

В других регионах ограничений нет.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в рамках программы "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность построения 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет.

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