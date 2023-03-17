Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры на Днепропетровщине

Поздно вечером 17 марта два вражеских беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. В результате атаки объект получил серьезные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Работают все службы. Последствия атаки уточняются", - написал он.

Между тем, бойцы Воздушного командования "Восток" сообщили о сбитии трех вражеских дронов в небе над Днепропетровщиной. Предварительно это были ударные БПЛА типа "Shahed-131/136".

Противник применял беспилотные летательные аппараты с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области.

Напомним, российские оккупационные войска 15 марта в очередной раз обстреляли город Марганец Никопольского района Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки погибли две женщины.