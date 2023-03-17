Оккупанты нанесли четыре авиаудара по Авдеевке (ФОТО)

Российские оккупанты нанесли четыре авиаудара по Авдеевке Донецкой области. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, обошлось без жертв.

Также Ермак добавил, что обстрелы города происходят фактически круглосуточно.

"Бои за Авдеевку продолжаются", - добавил глава ОП.

Последствия российского обстрела Авдеевки, 17 марта 2023 года. Фото: Андрей Ермак / Telegram

Напомним, что в течение 16 марта войска РФ обстрелами Донецкой области убили двух жителей региона и ранили еще восьмерых. Погибшие зафиксированы в Торецке и Красногоровке.

В тот день враг, в частности, нанес два удара и по Константиновке Донецкой области, применив кассетные боеприпасы из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате обстрела были ранены шесть гражданских.