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В Донецкой области россияне убили двух человек, восемь ранены

В Донецкой области россияне убили двух человек, восемь ранены

Войска Российской Федерации в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: Торецк и Красногоровку. За минувшие сутки оккупанты убили двух человек, еще восемь получили ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - написал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Телеграмме.

По официальной информации за время полномасштабной войны россияне убили 1414 человек и ранили 3218 местных жителей, не считая жертв в Мариуполе и Волновахе.

Днем 16 марта российские оккупационные войска нанесли два удара по Константиновке Донецкой области. В результате очередного вражеского обстрела ранены шесть гражданских.