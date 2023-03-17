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В Донецкой области россияне убили двух человек, восемь ранены
Войска Российской Федерации в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: Торецк и Красногоровку. За минувшие сутки оккупанты убили двух человек, еще восемь получили ранения.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - написал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Телеграмме.
По официальной информации за время полномасштабной войны россияне убили 1414 человек и ранили 3218 местных жителей, не считая жертв в Мариуполе и Волновахе.
Днем 16 марта российские оккупационные войска нанесли два удара по Константиновке Донецкой области. В результате очередного вражеского обстрела ранены шесть гражданских.Подписывайтесь на наш YouTube канал