Оккупанты ударили по Марганцу, погибли две женщины (ФОТО)

Российские оккупационные войска 15 марта в очередной раз обстреляли город Марганец Никопольского района Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки погибли две женщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, российские захватчики убили двух женщин – 62 и 57 лет. По предварительным данным, еще пять человек пострадали - четыре женщины и один мужчина.

В результате обстрелов повреждено 7 многоэтажек, 4 частных дома и хозяйственное сооружение, - отметил Лысак.

Оккупанты ударили по Марганцу. Фото: Сергей Лысак

В Марганецком городском совете уточнили, что в одном из дворов вражеский снаряд попал в детскую площадку. Также из-за российских атак перебиты линии электропередач и газопроводы.

Вражеский снаряд попал в детскую площадку. Фото: Сергей Лысак

Напомним, 14 марта с утра и до вечера российские захватчики обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Вражеским атакам подвергались Покровская, Никопольская и Марганецкая громады.