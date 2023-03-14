Враг атаковал Никопольский район из тяжелой артиллерии и БПЛА, повреждены частные дома (ФОТО)

Утром и вечером 14 марта российские захватчики обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. От вражеских атак пострадали Покровская, Никопольская и Марганецкая громады. Обошлось без жертв.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным главы ОВА, в Покровской громаде после обстрела загорелось хозяйственное здание и автомобиль.

Последствия вражеских обстрелов Никопольского района. Фото: Сергей Лысак

Кроме того, вражеские атаки нанесли повреждения магазину, частному предприятию, 10 домам и 5 хозяйственным постройкам. Разбиты газопроводы и линии электропередач. Два автомобиля повреждены, еще один – уничтожен.

Последствия вражеских обстрелов Никопольского района. Фото: Сергей Лысак

В самом Никополе российские снаряды повредили частное предприятие и 6 домов.

В Марганецкой громаде последствия обстрелов еще выясняются.

"Сегодняшний день жители области прожили под звуки сирен. Российские террористы хотят держать людей в страхе. Взамен - пробуждают у нас ярость и жажду борьбы. И мы выйдем из нее победителями. Потому что стоим за свое и за своих!", - написал Лысак.

Напомним, 10 марта под Никополем в результате обстрела погибли двое мужчин. Еще трое гражданских были ранены, а также фиксировались повреждения застройки и инфраструктуры.