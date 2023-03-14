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Враг атаковал Никопольский район из тяжелой артиллерии и БПЛА, повреждены частные дома (ФОТО)
Утром и вечером 14 марта российские захватчики обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. От вражеских атак пострадали Покровская, Никопольская и Марганецкая громады. Обошлось без жертв.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По данным главы ОВА, в Покровской громаде после обстрела загорелось хозяйственное здание и автомобиль.
Кроме того, вражеские атаки нанесли повреждения магазину, частному предприятию, 10 домам и 5 хозяйственным постройкам. Разбиты газопроводы и линии электропередач. Два автомобиля повреждены, еще один – уничтожен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В самом Никополе российские снаряды повредили частное предприятие и 6 домов.
В Марганецкой громаде последствия обстрелов еще выясняются.
"Сегодняшний день жители области прожили под звуки сирен. Российские террористы хотят держать людей в страхе. Взамен - пробуждают у нас ярость и жажду борьбы. И мы выйдем из нее победителями. Потому что стоим за свое и за своих!", - написал Лысак.
Напомним, 10 марта под Никополем в результате обстрела погибли двое мужчин. Еще трое гражданских были ранены, а также фиксировались повреждения застройки и инфраструктуры.