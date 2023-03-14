Везли хоронить умершего и попали под обстрел: В Харьковской области - новые жертвы россиян (ФОТО)

Два человека погибли в результате российских обстрелов в Харьковской области 14 марта. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

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В частности, утром в Волчанске погибла 55-летняя пассажирка автомобиля, а его 47-летний водитель получил ранения. Как сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов, это произошло около 10:00 при обстреле пожарно-спасательной части города.

Как отмечают в полиции, обстрел был произведен из миномета. Под огонь оккупантов попали граждане, которые везли на кладбище тело умершего родственника. Находившаяся в автомобиле женщина получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.

Кроме того, около 12:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Колодязное Двуречанской общины Купянского района. Снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним жителем этого села. От полученных травм он погиб на месте. Также повреждены частные жилые дома.

Фото: ГУНП в Харьковской области Фото: ГУНП в Харьковской области Фото: ГУНП в Харьковской области Фото: ГУНП в Харьковской области Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокруратуры и Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним также, что 5 марта россияне совершили обстрел гражданского автомобиля с супругами в приграничном селе Бударки Волчанской общины: тогда на месте погибли и мужчина, и женщина.