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Российские военные уничтожили в приграничном селе на Харьковщине автомобиль: пассажиры погибли

обстрел автомобиля бударки
Фото: Харьковская областная прокуратура

Два человека погибли 5 марта в результате обстрела гражданского автомобиля в селе Бударки Волчанской общины Харьковской области. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

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При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры было начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса). Его проводят следователи отдела №1 Чугуевского райуправления полиции (Волчанск).

По данным следствия, российские военные произвели артиллерийский обстрел села, попав в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

Фото 2 — Российские военные уничтожили в приграничном селе на Харьковщине автомобиль: пассажиры погибли
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним также, что в ночь на воскресенье в Купянске Харьковской области в результате российских обстрелов было повреждено несколько жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Повреждения получили образовательное учреждение, родильный дом и железнодорожный вокзал. Из-за попадания снаряда в дом погиб 65-летний мужчина.

Отметим, что погибший в результате обстрелов недавно был и в Волчанске: это произошло днем 18 февраля, когда вражеский снаряд попал в частный дом.

Автор:
Тимофей Беспятов