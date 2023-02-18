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Обстрелы Харьковщины россиянами: в Волчанске есть погибший, в Ковшаровке - раненые

Обстрелы Харьковщины россиянами: в Волчанске есть погибший, в Ковшаровке - раненые
Фото: Telegram/synegubov

Днем 18 февраля российская армия обстреливала Купянский и Чугуевский районы Харьковской области, в результате чего есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

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В частности, в поселке Ковшаровка Купянской общины около 14:00 были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Это 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Их госпитализировали. Повреждено здание одного из учебных заведений.

После 14:00 был обстрелян и Волчанск: вражеский снаряд попал в частный дом. По словам руководителя области, в результате погиб гражданский мужчина.

В свою очередь, в Купянске из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля мирных жителей, а в поселке Двуречная значительные повреждения получило здание скорой медицинской помощи.

Фото 2 — Обстрелы Харьковщины россиянами: в Волчанске есть погибший, в Ковшаровке - раненые
Фото: Telegram/synegubov
Фото 3 — Обстрелы Харьковщины россиянами: в Волчанске есть погибший, в Ковшаровке - раненые
Фото: Telegram/synegubov

Напомним, что в прошедшие сутки в Двуречной обстрелом был поврежден частный дом, произошел пожар, в результате чего погиб 68-летний мужчина. В Волчанске же, наоборот, было попадание в центр первичной медико-санитарной помощи. В общей сложности враг накануне обстрелял по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Автор:
Тимофей Беспятов