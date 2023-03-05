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В ГСЧС показали вокзал в Купянске после пожара в результате обстрела (ФОТО)

пожар купянск вокзал после обстрела
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар после ночных российских обстрелов произошел утром 5 марта в здании железнодорожного вокзала Купянск-Южный. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

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Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожарные ликвидировали его в 8:45. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия людей нет.

Напомним, что ранее областная военная администрация сообщила, что в Купянске в результате ночных вражеских обстрелов были разрушены по меньшей мере пять жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Указывалось, что из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина. Повреждения получили здания образовательного учреждения, роддома и "объект транспортной инфраструктуры".

По данным же ГСЧС, за минувшие сутки с утра 4 до утра 5 марта спасатели в Купянске привлекались к проведению работ, связанных с вражескими обстрелами, 8 раз.

В частности, в субботу в 23:15 городские спасатели вместе с коллегами из Луганского гарнизона ГСЧС выехали на тушение пожаров, вызванные вражескими обстрелами, по четырем адресам.

пожар вокзал купянск после обстрела пожар вокзал купянск после обстрела пожар вокзал купянск после обстрела пожар вокзал купянск после обстрела
пожар вокзал купянск после обстрела
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар вокзал купянск после обстрела
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар вокзал купянск после обстрела
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар вокзал купянск после обстрела
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 6 — В ГСЧС показали вокзал в Купянске после пожара в результате обстрела (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура

Горели два жилых дома, хозяйственная постройка, гараж и автомобиль на общей площади 215 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован в 1:20. На одном из них под завалами спасатели обнаружили тело упомянутого владельца дома.

Четыре раза купянские спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. Были обнаружены разрушения и повреждения жилого дома, газовой трубы, а также упомянутых учебного и медицинского учреждения.

Автор:
Тимофей Беспятов