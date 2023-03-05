В ГСЧС показали вокзал в Купянске после пожара в результате обстрела (ФОТО)

Пожар после ночных российских обстрелов произошел утром 5 марта в здании железнодорожного вокзала Купянск-Южный. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

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Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожарные ликвидировали его в 8:45. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия людей нет.

Напомним, что ранее областная военная администрация сообщила, что в Купянске в результате ночных вражеских обстрелов были разрушены по меньшей мере пять жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Указывалось, что из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина. Повреждения получили здания образовательного учреждения, роддома и "объект транспортной инфраструктуры".

По данным же ГСЧС, за минувшие сутки с утра 4 до утра 5 марта спасатели в Купянске привлекались к проведению работ, связанных с вражескими обстрелами, 8 раз.

В частности, в субботу в 23:15 городские спасатели вместе с коллегами из Луганского гарнизона ГСЧС выехали на тушение пожаров, вызванные вражескими обстрелами, по четырем адресам.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: Харьковская областная прокуратура

Горели два жилых дома, хозяйственная постройка, гараж и автомобиль на общей площади 215 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован в 1:20. На одном из них под завалами спасатели обнаружили тело упомянутого владельца дома.

Четыре раза купянские спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. Были обнаружены разрушения и повреждения жилого дома, газовой трубы, а также упомянутых учебного и медицинского учреждения.