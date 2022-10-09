В Сумской области обстрелами повреждены жилые дома, агропредприятие и вокзал в Ворожбе (ФОТО)

В Сумской области за сутки 8 октября было зафиксировано 9 артобстрелов, 78 прилетов и 4 авиаудара с использованием 28 неуправляемых ракет. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Также, по его словам, были замечены пуски шести ракет с вертолетов, но места поражения не установлены. Известно, что из-за авиаудара по окрестностям села Поповка одно гражданское лицо получило ранения, ему оказывается вся необходимая помощь.

Из-за обстрелов было частично разрушено аграрное предприятие и повреждена сельхозтехника. Также загорелось поле кукурузы на площади около 1 га. В общей сложности повреждено около 10 домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, вражеские снаряды повредили железнодорожный вокзал станции Ворожба.

В свою очередь, начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщал накануне вечером, что по состоянию на 21:30 в регионе было зафиксировано 55 прилетов, из них – 28 неуправляемых ракет.

"Били россияне из САУ, минометов, 4 авиаудара - с вертолетов, которые не пересекали государственную границу. Под вражеским огнем оказались села Краснопольской и Великописаревской общин", - отмечал он.

По словам Живицкого, повреждены несколько помещений тракторной бригады одного из аграрных предприятий, сушилка для зерна, комбайн John Deere и трактор. Кроме того, загорелось поле кукурузы.

Позже в воскресенье Тимошенко также сообщил, что в результате применения российской армией беспилотника в Сумской области погиб один человек.

"Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Мироновской ОТГ. Террористы, изверги и убийцы – так о россиянах должны знать во всем мире!" – написал он.

Отметим, что в Сумской области нет Мироновской общины, очевидно, речь идет о Миропольской, граничащей с территорией России. Последний раз Мирополье обстреливалось российской армией 7 октября, тогда было повреждено два дома.

По словам же Живицкого, утром 9 октября было зафиксировано около 50 попаданий, в том числе 30 попаданий из РСЗО в 7 часов утра на территории Шалыгинской общины.

Еще 21 удар пришелся в 7:35 по Ворожбянской общине из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки. Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. Кроме этого, в Великописаревской общине после 9 утра работал российский миномет.