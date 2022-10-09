Россияне выпустили 16 ракет по Запорожью. В Воздушных силах рассказали о ночных обстрелах города

Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины отражая атаку российских военных на Запорожье сбили два вражеских беспилотника, управляемую авиационную ракету, дрон-камикадже и штурмовик Су-25. Об этом сообщает телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.

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Ночью 9 октября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Ростовской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. В процессе обстрелов было выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35).

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар зенитными ракетами с ЗРК С-300. Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталов.

За прошедшие и текущие сутки (по состоянию на 11.30) Воздушные Силы ВС Украины на южном направлении сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняется), два беспилотных летательных аппарата кафиров, один БпЛА-камикадзе «Shahed-136» и одну управляемую авиацию Х-59 (Запорожье).

"Еще раз напоминаем о коварстве врага и подчеркиваем соблюдение правил безопасности во время объявления воздушной тревоги, особенно в прифронтовых регионах. Помните, средства противовоздушной обороны, которые есть на вооружении Вооруженных Сил Украины, способны сбивать далеко не все типы ракет, которыми враг бьет по мирным городам.Особенно это касается ракет Х-22, ракет комплексов "Искандер" и С-300", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 октября российские военные обстреляли Запорожье. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. Секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что в результате обстрелов погибли 17 человек позже в СБУ заявили о 12 погибших.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел Запорожье и назвал эти действия российских кафиров "абсолютной подлостью" и "абсолютным злом".