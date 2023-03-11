Армия РФ обстреляла не менее 20 населенных пунктов Харьковщины

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. Оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов приграничные города и поселки области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг продолжал массированные обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. Под огнем находились не менее 20 населенных пунктов Харьковщины.

В результате обстрелов села Ольховатка Купянского района поврежден центр социально-психологической реабилитации детей и школа, разрушены около 10 частных жилых домов. Ранение получил 54-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Купянске вражескими обстрелами повреждены по меньшей мере 2 частных жилых дома.

Кроме того, в области остается высокой минная опасность. Вчера возле села Диброва Изюмского района 32-летний местный житель в лесу подорвался на мине "Лепесток". Он госпитализирован с ранением.

Также на линии столкновения российские оккупанты в очередной раз пытались вести наступательные действия в направлении села Гряниковка. Захватчики потерпели неудачу и отступили с потерями.

Кроме того, энергетики области продолжают работать над восстановлением энергосистемы, получившей повреждения из-за массированных российских обстрелов. Сегодня ночью было подключено 100% абонентов Харькова. В городе продолжаются работы по возобновлению движения общественного электротранспорта.

В области без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино. Но в ближайшее время энергетики там возобновят электроснабжение.

Напомним, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация сообщает о начале обязательной бесплатной эвакуации семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.