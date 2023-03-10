Под Никополем в результате обстрела погибли двое мужчин, есть и раненые

Два человека погибли в результате артиллерийского обстрела Червоногригорьевской общины Никопольского района, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, это двое мужчин в возрасте 32 и 41 года. Кроме того, есть трое раненых, которым 42, 52 и 57 лет, а также повреждения застройки и инфраструктуры.

"В общине враг повредил транспортное предприятие. Повреждены трехэтажка и семь частных домов, а еще – хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередачи. Последствия атак еще уточняются", - отметил руководитель области.

Напомним, что утром Лысак сообщил, что в ночь на 10 марта российские войска дважды обстреляли Червоногригорьевскую общину, где повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, а также админздание, три частных дома, три хозяйственных сооружения, автомобиль и линии электропередачи.

Эту информацию подтвердили и в Днепропетровской областной прокуратуре. При этом пострадавший населенный пункт в сообщениях не конкретизировался.

Кроме того, сообщалось, что вечером 9 марта в результате ракетных обстрелов был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Покровской общине. По словам Лысака, там произошли сильные разрушения и возник пожар, который пожарные потушили.

Перед этим вражеские войска несколько раз в течение четверга обстреляли Червоногригорьевскую общину: тогда ранение получил 73-летний мужчина, которого госпитализировали. По данным полиции, вражескими снарядами были повреждены семь дачных участков с постройками, а также частные дома. В домах выбиты кирпичные стены, металлопластиковые окна и повреждены крыши.