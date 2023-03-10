Оккупанты ударили по Днепропетровщине ракетами и тяжелой артиллерией: поврежден объект энергетической инфраструктуры

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Оккупанты 10 марта в очередной раз обстреляли Никопольщину. Под удар попал объект энергетической инфраструктуры. Там есть существенные повреждения, три населенных пункта района частично остались без света.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Российская армия продолжает воевать с мирными гражданами. Ночью враг ударил по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией", - отметил он.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет, но есть повреждения предприятий и домов.

"Целили по Покровской общине. Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили", - сообщил Лысак.

Он добавил, что в настоящее время три населенных пункта района частично обесточены, а энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.

Кроме того, из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял и Красногригорьевскую общину. Повреждения получили транспортное и аграрное предприятия и админздание.

Также повреждены и три частных дома и столько же хозяйственных построек, авто, линии электропередач.

Напомним, 9 марта враг обстрелял Красногригорьевскую общину Никопольского района. Ранение получил 73-летний мужчина.