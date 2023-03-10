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Оккупанты ударили по Днепропетровщине ракетами и тяжелой артиллерией: поврежден объект энергетической инфраструктуры
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Оккупанты 10 марта в очередной раз обстреляли Никопольщину. Под удар попал объект энергетической инфраструктуры. Там есть существенные повреждения, три населенных пункта района частично остались без света.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Российская армия продолжает воевать с мирными гражданами. Ночью враг ударил по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией", - отметил он.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет, но есть повреждения предприятий и домов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Целили по Покровской общине. Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили", - сообщил Лысак.
Он добавил, что в настоящее время три населенных пункта района частично обесточены, а энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.
Кроме того, из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял и Красногригорьевскую общину. Повреждения получили транспортное и аграрное предприятия и админздание.
Также повреждены и три частных дома и столько же хозяйственных построек, авто, линии электропередач.
Напомним, 9 марта враг обстрелял Красногригорьевскую общину Никопольского района. Ранение получил 73-летний мужчина.