Оккупанты снова ударили по Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Оккупанты 9 марта в очередной раз обстреляли Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Несколько раз за день враг обстрелял Красногригорьевскую громаду Никопольского района. Ранение получил 73-летний мужчина. Его госпитализировали", - отметил он.

По его словам, российская армия ударила по громаде из тяжелой артиллерии. Из-за обстрелов там повреждены 10 домов и 3 хозяйственные постройки.

Последствия атак еще уточняются.

Напомним, с утра 9 марта армия страны-агрессора РФ атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.