Россияне атаковали энергетический объект в Ивано-Франковской области

9 марта во время массированной ракетной атаки армии страны-агрессора РФ зафиксировано попадание в энергетическую инфраструктуру Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

"Есть попадание и по энергетическому объекту в нашей области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сказала Онищук.

Как ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, во время массированной ракетной атаки 9 марта страна-агрессор РФ выпустила по территории Украины 81 ракету. 39 российских ракет нашли свои цели, также было четыре удара беспилотниками.

Напомним, зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.

В частности, известно, что в результате обстрелов армии страны-агрессора РФ пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.