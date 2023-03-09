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Россияне атаковали энергетический объект в Ивано-Франковской области
9 марта во время массированной ракетной атаки армии страны-агрессора РФ зафиксировано попадание в энергетическую инфраструктуру Ивано-Франковской области.
Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.
"Есть попадание и по энергетическому объекту в нашей области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сказала Онищук.
Как ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, во время массированной ракетной атаки 9 марта страна-агрессор РФ выпустила по территории Украины 81 ракету. 39 российских ракет нашли свои цели, также было четыре удара беспилотниками.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.
В частности, известно, что в результате обстрелов армии страны-агрессора РФ пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.