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Окупанти атакували три ТЕС ДТЕК
Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів армії країни-агресора РФ постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Ворог продовжує здійснювати масовані терористичні атаки по енергетичних об'єктах України. Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В ДТЕК додають, що внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.
З вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Через це 3 енергетиків загинули, 28 були поранені.
Зазначимо, 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Станом на 6:30 зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.