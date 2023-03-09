Окупанти атакували три ТЕС ДТЕК

Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів армії країни-агресора РФ постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.

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Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Ворог продовжує здійснювати масовані терористичні атаки по енергетичних об'єктах України. Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

В ДТЕК додають, що внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

З вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Через це 3 енергетиків загинули, 28 були поранені.

Зазначимо, 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Станом на 6:30 зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.