Оккупанты атаковали три ТЭС ДТЭК

Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов армии страны-агрессора РФ пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.

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Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Враг продолжает осуществлять массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В ДТЭК добавляют, что в результате обстрелов было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

С сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. Из-за этого 3 энергетика погибли, 28 были ранены.

Отметим, 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на 6.30 зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.