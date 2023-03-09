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Оккупанты атаковали три ТЭС ДТЭК
Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов армии страны-агрессора РФ пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"Враг продолжает осуществлять массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ДТЭК добавляют, что в результате обстрелов было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
С сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. Из-за этого 3 энергетика погибли, 28 были ранены.
Отметим, 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на 6.30 зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.