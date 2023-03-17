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Россияне из "Ураганов" обстреляли Украинск Донецкой области: погиб человек

Украинск, Донецкая область, 17 марта 2023
Последствия российского обстрела Украинска, 17 марта 2023. Фото: Селидовский городской совет / Facebook

Российские оккупанты 17 марта обстреляли город Украинск Донецкой области, в результате чего погибла местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба Селидовского городского совета.

Отмечается, что женщина 1980 года умерла в больнице от полученных травм.

Враг применил по городу реактивные системы залпового огня "Ураган". В результате повреждены многоэтажные жилые дома.

Фото 2 — Россияне из "Ураганов" обстреляли Украинск Донецкой области: погиб человек
Последствия российского обстрела Украинска, 17 марта 2023. Фото: Селидовский городской совет / Facebook

Напомним, что в течение 16 марта войска РФ обстрелами Донецкой области убили двух жителей региона и ранили еще восьмерых. Погибшие зафиксированы в Торецке и Красногоровке.

Сегодня, 17 марта, враг также нанес четыре авиаудара по Авдеевке Донецкой области. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, обошлось без жертв.